Таллин, , 15:56 — REGNUM По состоянию на понедельник, 13 декабря, в Эстонии выявлено 26 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

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На штамм «Омикрон» указывает генотипирование, шесть случаев были подтверждены в ходе секвенирования. Большинство случаев связаны с нахождением таких лиц в Южной Африке.

Первоначальные данные говорят о том, что новый штамм «Омикрон» распространяется быстрее доминирующего последний год штамма"Дельта», но болезнь протекает у инфицированных с более легкими симптомами.

В Департаменте здоровья допустили, что в будущем «Омикрон» вытеснит «Дельту» и станет доминирующим вариантом вируса, в том числе и в Эстонии. Неделю назад, 7 декабря 2021 года, в Эстонии было зафиксировано 7 случаев штамма «Омикрон».