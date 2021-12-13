Таллин, , 15:55 — REGNUM Адвокат гражданина Судана Мухаммада Ибрагима Усмана ходатайствует об оправдании своего подзащитного. Об этом сообщил эстонский портал rus.err.ee.

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В поданной в Госсуд страны кассационной жалобе защитник просит отменить обвинительный приговор Таллинского окружного суда и направить дело по обвинению в изнасиловании на новое рассмотрение.

В качестве альтернативы защитник просит смягчить назначенное гражданину Судана наказание.

Таллинский окружной суд в конце октября 2021 года не изменил приговор Усману, который в июне был приговорен к 4 годам лишения свободы за изнасилование пьяной женщины.

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, в июле 2020 года иностранец, подрабатывавший таксистом в столице Эстонии, доставил нетрезвую молодую женщину от дверей ее дома в свою квартиру, где несколько раз вступил с ней в интимную связь.

По оценке следствия, он занимался сексом против воли человека, воспользовавшись состоянием потерпевшей, в котором она не могла понимать происходящего или сопротивляться.