Москва, 13 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Распоряжение акциями предприятий ОПК могут передать в исключительное ведение президента РФ, сообщил 13 декабря председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) в ходе общения с журналистами.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Наша задача состоит в том, чтобы предприятия ОПК не испытывали проблемы с точки зрения управляемости, рисков утраты контроля за собственностью, вывода активов. Я уже не говорю о таких ситуациях, как расхищение государственной собственности», — сказал Гаврилов.

Он рассказал, что члены комитета доработали и приняли решение о том, что «распоряжение акциями предприятий ОПК передается исключительно в полномочия и ведение президента РФ».

«Без его согласия невозможно никакое отчуждение, приватизация, передача или залог прав на собственность предприятия ОПК. Это важная задача, она позволит с одной стороны защитить наши геополитические интересы в области разработки перспективных видов вооружения, сохранения головных предприятий в сфере ОПК, кооперации, но при этом мы предусмотрели расширение возможностей наших госкорпораций, таких как Роскосмос и Ростехнологии, по объединению предприятий», — пояснил депутат.

В качестве примера он привёл процесс объединения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Сухого и МИГ для повышения эффективности и снижения лишних расходов.