, 15:54 — REGNUM В связи с известием о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме, редакция ИА REGNUM попросилаалтайского общественника, кандидата медицинских наук Константина Емешина ответить на вопрос о целесообразности замены сертификатов вакцинации QR-коды, особенно, теперь, когда официальная статистика заражения коронавирусом неуклонно падает:

«QR-код — это уникальная находка пиарщиков и производителей электронных фирм, которые делают свой бизнес. Реально за этим термином нет содержания. Что это? Человек не заразен? Или он опасен? Или он защищен? Формально сегодня просто привязали к прививкам. Но реально вирус мутирует, прививки зачастую не срабатывают против новой мутации вируса. А тут еще на все наслоилось политическая составляющая. — выборы, парады…

Важны научные данные, но реально это все тоже погружено в политическую демагогию. Аналогичную ситуацию мир переживал при появлении новых мутаций вируса гриппа. И там тоже прививки не всегда были эффективны. Главное угадать, какой вирус несет угрозу и постараться подобрать подходящую вакцину.

Поэтому опасна монополия вакцин. Прививаться надо, но можно и не угадать вакцину. Кроме этого путанно все объясняют по поводу антител. Проблема в том, что сам вирус состоит из РНК и на неё нет антител, а антитела вырабатываются на белковую оболочку, которую вирус быстро меняет.

Поэтому главное это — научный подход, который изредка выглядывает из-под пресса политики. А еще политика поглотила тему вакцин, что надо подчеркнуть величие России, против которой «ополчился» весь западный мир. А кроме этого реально после кастрации Конституции в России наступил паралич власти и все погрузилось в мир пропаганды, причем в неквалифицированной».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, 13 декабря сообщил в своём телеграм-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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