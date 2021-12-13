Москва, 13 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. На текущем этапе взлёт количества банкротств не является симптомом какого-то существенного ухудшения ситуации с доходами граждан России или кредитной нагрузкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Надо учитывать, что процедура внесудебного банкротства в России появилась всего год назад, а вот безнадежные долги люди копили гораздо дольше.

Сейчас, по мере того, как все участники процесса, начиная от чиновников и заканчивая самими должниками, осваиваются с этой новеллой, нарабатывается практика применения, количество внесудебных банкротств будет интенсивно нарастать.

В частности, драйверами процесса будут выступать консультанты и юристы, помогающие в оформлении банкротства — они будут искать кандидатов и спамить их предложениями.

Но постепенно количество кандидатов в банкроты будет исчерпываться и можно будет увидеть спад», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма долгов граждан России, подлежащих списанию в рамках процедур внесудебного банкротства, составила более 2 млрд рублей.

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