Рост числа внесудебных банкротств — явление временное: эксперт
Москва, 13 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. На текущем этапе взлёт количества банкротств не является симптомом какого-то существенного ухудшения ситуации с доходами граждан России или кредитной нагрузкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Банкротство
«Надо учитывать, что процедура внесудебного банкротства в России появилась всего год назад, а вот безнадежные долги люди копили гораздо дольше.
Сейчас, по мере того, как все участники процесса, начиная от чиновников и заканчивая самими должниками, осваиваются с этой новеллой, нарабатывается практика применения, количество внесудебных банкротств будет интенсивно нарастать.
В частности, драйверами процесса будут выступать консультанты и юристы, помогающие в оформлении банкротства — они будут искать кандидатов и спамить их предложениями.
Но постепенно количество кандидатов в банкроты будет исчерпываться и можно будет увидеть спад», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма долгов граждан России, подлежащих списанию в рамках процедур внесудебного банкротства, составила более 2 млрд рублей.
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