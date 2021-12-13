Махачкала, 13 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Дагестане передано в суд уголовное дело одного из участников преступной группы, похищавшей денежные средства, выделяемые на оказание помощи пенсионерам и инвалидам. На скамье подсудимых окажется в скором времени экс-исполняющий обязанности директора комплексного центра социального обслуживания населения Бабаюртовского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

Как установило следствие, действуя в составе преступного сообщества, созданного бывшим министром труда и социального развития Дагестана, он похитил свыше 1,8 млн рублей. А в целом группа в течение двух лет прибрала к рукам более 600 млн рублей.

Руководитель центра соцобслуживания населения Бабаюртовского района собирал с фиктивно оформленных сотрудников денежные средства, перечисляемые им в качестве зарплаты. Он также составлял подложные документы о принятии пенсионеров и инвалидов на социальное обслуживание на дому и выплачивал необоснованные и завышенные премии подчиненным. Часть этих средств возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества.

Уголовное дело в отношении чиновника из Бабаюртовского района выделено в отдельное производство, он заключил соглашение со следствием и одним из первых сядет на скамью подсудимых.

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