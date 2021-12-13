Минск, , 16:02 — REGNUM Переговоров между Белоруссией и ЕС по миграционному кризису нет, нет таких контактов и с Германией. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, его фрагменты приводит 13 декабря БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они в этом, может, и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят, а им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Беларусь», — отметил Лукашенко, говоря о переговорах с ЕС.

В настоящее время также нет диалога по нелегальным мигрантам у Белоруссии и Германии. Последний контакт на эту тему, по словам белорусского лидера, был примерно месяц назад, тогда ему позвонила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее, напомнил он, со стороны ЕС были назначены ответственные лица для переговоров с Минском. Они, вероятно, очень заняты, так как в Евросоюзе сейчас много проблем, добавил Лукашенко.

Он отверг обвинения, звучащие со стороны Запада, в преднамеренном создании миграционного кризиса. Люди бегут из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран в ЕС, куда их позвали, так как у них нет перспектив на будущее. В Белоруссию они прибыли совершенно законно как туристы, сказал Лукашенко.

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