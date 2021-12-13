Воронеж, 13 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Воронежской области компания молодых людей распивала спиртное на братской могиле у Вечного огня. Прокуратура Воронежской области начала проверку, сообщил корреспонденту ИА REGNUM13 декабря старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Сообщения о «банкете», который молодые люди устроили на мемориале в Бутурлиновском районе, появилось ранее в СМИ и соцсетях. В настоящее время правоохранители уже установили личности пяти человек, находившихся в компании, это молодые люди в возрасте от 20 до 21 года, в том числе две несовершеннолетние девушки 2004 года рождения.

Отделом МВД России по Бутурлиновскому району в отношении двух молодых людей составлены административные материалы за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

«Прокуратурой района также решается вопрос о привлечении виновных лиц к иной предусмотренной законом ответственности», — уточнили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура проверит деятельность органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними.