Таллин, , 15:51 — REGNUM В ситуации, когда за два месяца рост цен на электроэнергию в Эстонии взлетел в 5 — 10 раз, больше всего виноват сетевой энергомонополист страны — госкорпорация Elering и его руководство в лице Таави Вескимяги. Об этом заявил главный редактор новостной редакции общественно-правового телерадиовещания страны ERR Анвар Самост в эфире радио Vikkerraadio.

Электричество

Он напомнил, что главная задача Elering — обеспечивать не только бесперебойную подачу электричество в энергосетях Эстонии, но и обеспечивать надежность электроснабжения.

«Из года в год Elering в этих отчетах о надежности электроснабжения говорило нам, что все очень хорошо, и надежность электроснабжения обеспечена иностранными соединениями через биржу электроэнергии Северных стран, что ничего иного делать не надо, новые электростанции строить не надо. Возможно, я слегка преувеличиваю, но была примерно такая позиция», — заявил он.

Теперь же, добавил Самост, когда биржа Северных стран Nord Pool стала катализатором разгона роста цен, стала очевидной уязвимость энергоснабжения жителей Эстонии.

«Можно говорить о том, что у нас, в принципе, обеспечено наличие электричества в сети, и неважно, по какой цене. Если эта цена будет день за днем по 1000 евро за мегаватт-час и выше, то очень большая часть потребителей просто отключится от сети, а глава Elering Таави Вескимяги сможет с гордостью говорить, что вот, я же говорил, никаких проблем нет, и надежность снабжения обеспечена — свет горит, если кто-то хочет его включить», — считает журналист.

По его мнению, это аморальная позиция, которую лишь условно можно назвать отвечающей реальным запросам жителей страны.

Самост добавил, что надежность снабжения можно понимать и так, что цена и доступность электричества должны оставаться на уровне, при котором общество может функционировать без шоков и кризисов: «А на протяжении последних двух недель мы этого, без всяких сомнений, не видели».

Самост подверг критике и заявления руководства Elering, в которых говорилось об успешном избавлении энергетики от «грязного» электропроизводства: «Надо ли начинать с закрытия немецких АЭС или с введения системы торговли квотами на выбросы углекислого газа CO2? Эту долгосрочную перспективу либо не умели, либо не хотели учитывать. Я опасаюсь, что, скорее, не хотели. Надеялись, что как-нибудь пронесет, как-нибудь да получится».

По словам Самоста, Эстонии также следовало занимать более активную и решительную позицию на дискуссиях по поводу энергетики в Европе, ставя на первый план свои национальные интересы.