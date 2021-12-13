Деревня Брузги, Белоруссия, , 15:50 — REGNUM На сегодняшний день в транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) «Брузги», который находится на границе с Польшей, остается порядка 800 мигрантов. Об этом 13 декабря рассказал генеральный секретарь белорусского общества Красного Креста (БОКК) Дмитрий Шевцов, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Нас сегодняшний день в ТЛЦ находится чуть меньше 800 человек», — сказал он.

Также Шевцов уточнил, что в центре в том числе продолжают находиться 210 женщин и добавил, что пять женщин из числа мигрантов находятся в Гродненском областном клиническом перинатальном центре и три из них уже родили, а еще две только готовятся к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может в начале 2022 года вернуться к «использованию мигрантов в качестве оружия» против ЕС.