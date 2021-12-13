Москва, 13 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Льгота для регистрирующих самозанятость действительно существует, но для большинства тех, кому адресована эта мера стимулирования, овчинка не стоит выделки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

За работой

«Следует начать с того, что не платить налоги совсем для самозанятых и проще и выгоднее, чем платить их в сниженном размере и в упрощенной форме.

Легализацией озабочены реально лишь те самозанятые, которые никак не могут обойтись без регистрации в силу специфики деятельности — необходимости заключать договоры с заказчиками и проводить оплату через бухгалтерию.

Эта категория лиц и раньше была зарегистрирована и платила налоги по упрощенной форме. Для них, во многих случаях, переход в статус самозанятых выгоден.

Для тех же, кто оказывает услуги напрямую гражданам при личном контакте, не арендует для этого специальные площади и получает оплату либо в наличной форме, либо переводом в банковском приложении, выгоднее оставаться на нелегальном положении.

И даже, если переводы между физлицами, даже самые мелкие, возьмут под более плотный контроль, как планируется, у этой категории останется возможность принимать оплату наличными.

Так что, те 10 тыс, рублей, которые можно потратить на погашение налогов, это эквивалент тех налогов, которые они будут вынуждены уплатить, заработав всего 250 тысяч рублей.

Даже если оценивать доходы таких людей на уровне средних зарплат в стране, эта льгота покроет расходы на налоги менее чем на полгода», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что самозанятые жители России могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей от государства.

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