Бишкек, 13 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, в котором распорядился принять срочные меры по обеспечению права детей на образование. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба главы государства.

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Сообщается, что в республике к началу текущего года детей не пришли учиться в школы 2,5 тыс. детей.

«Причинами сложившейся ситуации являются материальные трудности родителей, необходимость работать и помогать родителям, отказ родителей отправлять в школу по религиозным причинам, отсутствие у родителей документов на ребёнка, недостаток внимания со стороны родственников ребенка», — отметили в пресс-службе.

В указе президента местным администрациям поручено вести учёт всех детей школьного возраста, которые не начали обучение или прекратили его. Чиновникам поручено принять меры, чтобы дети начали учиться. Малоимущим семьям будут оказывать помощь в приобретении школьной формы и других принадлежностей для обучения.