Севский район, Брянская область, , 15:53 — REGNUM Уголовное дело о даче взятки возбуждено в отношении 48-летнего жителя иностранного государства после попытки подкупа сотрудника пограничного контроля в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Паспортный контроль Андрей Репин © ИА REGNUM

Мужчина 7 декабря на пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе предложил пограничнику 28 тысяч рублей. За эти деньги нужно было «закрыть глаза» на пропуск семи мигрантов.

По ходатайству следствия, на время расследования уголовного дела суд заключил подозреваемого под стражу.