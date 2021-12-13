Липецк, , 15:45 — REGNUM Во время рабочей поездки в Липецкую область полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев познакомился с туристическим потенциалом региона. Как сообщает ИА REGNUM, вместе с главой региона Игорем Артамоновым полпред президента РФ в ЦФО посетил музей народных ремесел и промыслов Ельца.

Игорь Щеголев в Липецкой области Липецкаяобласть.рф

Сотрудники музея рассказали о кожевенном, кузнечном, гончарном валяльном промыслах и Елецком кружеве. Игорю Щёголеву также продемонстрировали, как звучит елецкая рояльная гармонь. Планируется создание культурного центра, посвященного уникальному инструменту.

Там же прошло совещание «Особенности развития туризма в Липецкой области через функционирование туристско-рекреационной зоны «Елец». Отдельное внимание было уделено событийным фестивалям, которые проходят на территории района и собирают тысячи зрителей. Это «Антоновские яблоки», «Русская закваска», фестиваль имени Тихона Хренникова, «Играй, гармонь Елецкая!», «Русборг».

"Елец — это не только город Воинской славы, но и культурная столица Липецкой области, которая обладает огромным туристическим потенциалом. Благодаря уникальной атмосфере, архитектуре, музеям, храмам и событийным мероприятиям он стал центром притяжения туристов. Мы планируем развивать елецкий туристический кластер», — сказал Игорь Артамонов.

Полпред президента РФ в ЦФО и глава региона также посетили музей Ивана Бунина и театр «Бенефис» в Ельце. Кроме того, в рамках рабочей поездки Игорь Щёголев побывал в мемориальном музее Астапово в Лев-Толстовском районе. Там провел свои последние дни Лев Толстой. Сегодня этот музей посещают тысячи туристов.

Липецкая область активно участвует в развитии внутреннего туризма. В регионе проводится более 100 мероприятий туристической направленности, участие в которых принимают около миллиона человек. Достопримечательности региона стали победителями Национального конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России»: Галичья гора, Воргольские скалы, фестиваль «Русборг». Православных туристов в Липецкую область привлекает личность и наследие святителя Тихона Задонского.

2021 год отмечен как год больших успехов в развитии внутреннего туризма. Липецкая область реализует проекты в туристической сфере на президентские гранты. Большой популярностью у гостей пользуется экотуризм, событийный, культурно-познавательный. Прорабатываются гастрономические турмаршруты, развивается глэмпинг. В 2020 году предприниматели региона получили гранты Ростуризма на строительство глэмпингов в Добровском и Лебедянском районах, развитие экотуризма и горнолыжного отдыха.