Вологда, , 15:43 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назначил главой департамента здравоохранения Алексея Плотникова, возглавлявшего в последнее время одну из вологодских горбольниц и антиковидный штаб.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В приоритете привлечение кадров в вологодскую медицину. Совместными усилиями сделаем всё возможное, чтобы увеличить продолжительность жизни земляков, снизить смертность, развивать профилактическую работу, медицину на селе», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что предыдущий начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков в октябре этого года подал в отставку.