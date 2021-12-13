Симферополь, , 15:41 — REGNUM Выплаты представителям малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате летних наводнений в Республике Крым, начнутся с 15 декабря. ОБ этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ялта, улица Рузвельта Александр Полегенько © ИА REGNUM

«К сожалению, процедура немного затянулась, процесс требовал определенных согласований. Однако на данный момент вопрос решен. Так, поручение президента выполнено, и правительство Российской Федерации выделило финансовую помощь в республиканский бюджет объемом более 355 млн рублей», — уточнил Аксёнов.

Всего предпринимателями подано около 400 заявок — 248 заявок от города Керчи и более 150 заявок от города Ялты. Выплаты будут производиться на проведение ремонта нежилых помещений, зданий, сооружений из расчета не более 6 тысяч рублей за 1 кв. м, также бизнесу компенсируют арендную плату за три месяца. Завершить выплаты планируется 24 декабря.

«Также денежные выплаты получит категория граждан, пострадавшая от ЧС на рынках и нестационарных торговых объектах. Общее количество подобных заявок уже сейчас насчитывает более 600 по Керчи и Ялте», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года сильное наводнение произошло в Керчи, а затем и в Ялте — пострадали сотни домовладений, были смыты десятки машин.