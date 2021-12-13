Москва, , 15:41 — REGNUM Не стоит преувеличивать значение того, что сказала новая глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Во-первых, сделано заявление было не в качестве официального заявления МИД ФРГ, а в интервью, то есть отражает лишь её мнение, не более.

Во-вторых, решение о сертификации будет принимать не МИД, да и вес «зеленых» в правящей коалиции не столь высок, чтобы в данном случае продавить свою позицию.

В-третьих, ничего нового в данном случае сказано не было — снова идет отсылка к положениям третьего энергопакета, вопрос о подпадании под нормы которого «Северный поток — 2» является объектом судебного разбирательства.

Учитывая, что находясь в оппозиции «зеленые» больше всех пиарились на попытках противодействия строительству «Северного потока — 2», их руководство теперь попало в неловкое положение.

Газопровод Германии нужен, запуск его в итоге, скорее всего, будет согласован. Но пока можно спасать репутацию громкими заявлениями», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава МИД Германии сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок считает, что газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») пока еще является несоответствующим правилам Европейского союза.

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