Москва, 13 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Не стоит преувеличивать значение того, что сказала новая глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Nord-stream2.com Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Во-первых, сделано заявление было не в качестве официального заявления МИД ФРГ, а в интервью, то есть отражает лишь её мнение, не более.

Во-вторых, решение о сертификации будет принимать не МИД, да и вес «зеленых» в правящей коалиции не столь высок, чтобы в данном случае продавить свою позицию.

В-третьих, ничего нового в данном случае сказано не было — снова идет отсылка к положениям третьего энергопакета, вопрос о подпадании под нормы которого «Северный поток — 2» является объектом судебного разбирательства.

Учитывая, что находясь в оппозиции «зеленые» больше всех пиарились на попытках противодействия строительству «Северного потока — 2», их руководство теперь попало в неловкое положение.

Газопровод Германии нужен, запуск его в итоге, скорее всего, будет согласован. Но пока можно спасать репутацию громкими заявлениями», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава МИД Германии сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок считает, что газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») пока еще является несоответствующим правилам Европейского союза.

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