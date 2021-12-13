Барнаул, , 15:40 — REGNUM В связи с известием о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме, ИА REGNUM задало экспертам три «наивных» вопроса: «Чем и кому QR лучше, чем существующие сертификаты о вакцинации?», «Зачем QR именно теперь, когда официальная статистика заражения коронавирусом неуклонно падает?» и «Зачем QR именно теперь, когда число вакцинированных в России неуклонно растет, приближаясь к многократно официально объявленному уровню коллективного иммунитета, в ряде регионов России уже официально достигнутого?». Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов считает, что в данном случае власть пытается «сыграть в компромисс»:

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«ИА REGNUM задаёт правильные вопросы, на которые логичного ответа нет и не будет. Такое ощущение, что перед кем-то стоит задача ввести QR-кодирование любой ценой и несмотря ни на что. Власть у нас не привыкла «отступать» под напором общественного мнения — она почему-то считает, что это будет расценено как признак её слабости. На самом деле, это абсолютно нормальная ситуация для демократического государства, в котором чиновники должны представлять интересы народа — если народ не поддерживает то или иное решение власти, то она должна убедить людей, что без этого решения невозможно дальше жить, либо от него отказаться.

Первое, как мы наблюдаем, у нашей власти в случае с введением QR-кодов не получилось, поэтому, похоже, она сейчас попытается, как в случае с пенсионной реформой, «сыграть в компромисс» — «мы отказываемся от планов введения QR-кодов на транспорте, но законодательно закрепим за губернаторами право введения QR-кодов в общественных местах». Партия «Справедливая Россия — За правду» не может согласиться на такой «компромисс», потому что объективных оснований для распространения на всю страну практики QR-кодирования сейчас нет и самое главное, большинство наших избирателей эту практику не поддерживает», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, 13 декабря сообщил в своём телеграм-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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