Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Пытавшуюся убить своего маленького сына жительницу Екатеринбурга собираются направить на принудительное лечение. Материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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Преступление было совершено 12 августа. По данным следствия, женщина 1996 года рождения нанесла удары ножом своему спящему сыну, родившемуся в 2019 году. Благодаря своевременной неотложной медицинской помощи он выжил.

Экспертиза установила, что эта гражданка страдает хроническим психическим расстройством, которое мешает ей осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Она нуждается в применении принудительной меры медицинского характера. Вопрос о её применении к ней рассмотрит Ленинский райсуд Екатеринбурга.