Каракас, , 15:47 — REGNUM Вице-президент Боливии Дэвид Чокеуанка встретился 12 декабря со своим венесуэльским коллегой Дельси Родригесом с целью укрепления сотрудничества между странами. Об этом сообщает боливийское информагентство Ahora el Pueblo со ссылкой на заявление в твиттере.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы принимаем и приветствуем президента Николаса Мадуро, вице-президента Дэвида Чокеуанка, которые пришли в Венесуэлу с посланием об интеграции и братстве» — написал Родригес в своем аккаунте в твиттере.

Страны планируют сплотиться в борьбе с капитализмом и колониализмом, а также «работать над региональной интеграцией для защиты суверенитета и природных ресурсов» — подчеркнул Чокеуанка.

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