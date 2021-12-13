Каракас, 13 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Вице-президент Боливии Дэвид Чокеуанка встретился 12 декабря коллегой из Венесуэлы Делси Родригес с целью укрепления сотрудничества между странами. Об этом сообщает боливийское информагентство Ahora el Pueblo со ссылкой на заявление в твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Мы принимаем и приветствуем президента Николаса Мадуро, вице-президента Дэвида Чокеуанка, которые пришли в Венесуэлу с посланием об интеграции и братстве», — написала Родригес в своем аккаунте в твиттере.

Страны планируют сплотиться в борьбе с капитализмом и колониализмом, а также «работать над региональной интеграцией для защиты суверенитета и природных ресурсов», — подчеркнул Чокеуанка.

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