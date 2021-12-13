Варшава, 13 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. На странице Пограничной службы Польши в Twitter сообщается, что 12 декабря во время попытки нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока прорваться на территорию Польши с территории Белоруссии был ранен польский военный.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«Группа из 55 мигрантов в воскресенье, 12 декабря, попыталась пересечь польско-белорусскую границу недалеко от деревни Черемха на северо-востоке Польши. Военные и пограничники пресекли эту попытку, однако один из нелегалов бросил военному камень в лицо. Ему была оказана помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.