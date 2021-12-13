13 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 16:43 — REGNUM У 43% россиян полностью отсутствуют какие-либо сбережения, говорят итоги опроса сервиса SuperJob, проведенного среди 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны. В случае потери дохода 13% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года — 8%. Еще у 7% опрошенных накоплений хватило бы на год и более. Нет сбережений чаще всего у россиян с доходами менее 50 тыс. руб. (51%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные граждане старше 45 лет (10%). Причем тех, у кого какие-либо сбережения отсутствуют, стало на 3% больше по отношению к 2019 и 2020 годам. Днем ранее издание «Прайм» публиковало мнение эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко о том, как научиться откладывать деньги и формировать финансовую подушку безопасности. По ее словам, все значительные (запланированные) покупки лучше отложить на конец месяца — понимание необходимости покупки снижает риск потратить лишнее в течение месяца, а порадовать себя чем-то незапланированным лучше на сумму, не превышающую 5% от «лишних» (!) денег. Не стоит, по мнению Дайнеко, покупать товар по акции только лишь из-за выгодного предложения и тратить все дополнительные (!) (внебюджетные) доходы в том месяце, в котором они получены, а расходовать средства только на основании исходного плана. Правда, в последнем случае исключение должны составлять просроченные или невыгодные обязательства (долг за коммуналку, досрочное погашение кредита с высокой процентной ставкой). Также необходимо на время отказаться от расчета банковской картой (или использовать карту с суточным лимитом денег) — к деньгам на карте, по мнению эксперта, люди часто относятся менее ответственно: картой расплатиться быстрее, а остаток средств не так заметен, тогда как наличные представляют собой реальную сумму, которая уменьшается на глазах, и остаток виден в кошельке.

Сбережения Иван Шилов © ИА REGNUM

Важно, считает Дайнеко, выработать привычку откладывать деньги при любом доходе — планирование бюджета требует постоянства и соблюдения правил. Именно финансовая подушка безопасности, по словам эксперта, является важной составляющей бюджета: оптимальный размер такой подушки должен равняться примерно шести обязательным ежемесячным расходам. Важно также четко определить, в какой ситуации средства из нее могут быть использованы: пожар, неожиданное увольнение или затянувшийся поиск работы, а вот тратить эти средства на покупку нового девайса, подчеркивает Дайнеко, нельзя. Заметим, самыми лучшими экспертами в вопросах финансового планирования не на словах, а на деле являются российские пенсионеры, способные прожить от пенсии до пенсии. Но дело еще в том, что эта часть населения страны — не самая экономически активная. Между тем если условные 43% населения трудоспособного возраста, не имеющие сбережений, перейдут в постоянный режим накопления, то малому и среднему бизнесу в России придется нелегко, что может отразиться на собираемости налогов.

Безусловно, финансовая подушка безопасности нужна каждому, и даже не потому, что она позволит прожить какой-то период времени при потере постоянного дохода. Она необходима на случай непредвиденных расходов, которых особенно у экономически активного населения страны может возникать по жизни много. При этом важно еще понимать, как не потерять свои сбережения, а также не оказаться у разбитого корыта при их обесценивании, когда на отложенные средства еще вчера можно было купить целую корову, а сегодня уже только ее половину. Поэтому в условиях постоянно растущей инфляции вряд ли советы экспертов найдут положительный отклик в сердцах граждан страны. Хотя именно переход к сберегательной стратегии, вероятно, сейчас как никогда выгоден финансовому регулятору страны. Как сообщают «Известия», крупнейшие банки ожидают, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 8,5%, на заседании 17 декабря. Как отметил изданию старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, несмотря на замедление потребкредитования в силу роста ставок, а также наращивания гражданами сбережений на депозитах, все же риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса еще остаются. Частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран, по мнению другого эксперта — главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, также может повлечь высокие расходы внутри страны, что послужит дальнейшему росту внутренних цен. Чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, говорит аналитик, «Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос». По прогнозам «Райффайзенбанка», 2021 год может завершиться инфляцией у отметки 8,3−8,4% год к году.

Накопления Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дисбаланс спроса и предложения приводит к скачку инфляции», — ранее ИА REGNUM говорил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Повышение ключевой ставки, по его словам, одна из мер борьбы с ростом цен. Правда, по сделанным тогда экспертом прогнозам, эта мера временная, так как в ближайшие месяцы ожидания сводятся все же к развороту проинфляционных факторов, что может оградить ЦБ от дальнейшего монетарного ужесточения. Во время пресс-конференции 22 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что ограничения на стороне предложения подстёгивают быстрый рост цен в России и быстро нарастить производство не всегда возможно. Для преодоления этих ограничений и расширения предложения, по ее словам, может потребоваться длительное время, а пока этого не произойдёт, повышенный спрос не превратится в рост потребления — он лишь выльется в повышение цен для тех потребителей, кто будет готов или просто вынужден платить по этим возросшим ценам, или в недоступность подорожавших товаров для остальных.