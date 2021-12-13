Токио, , 15:42 — REGNUM Японские медики выявили у четырёх человек новый штамм коронавируса «Омикрон». Всего в стране зафиксировано 17 таких случаев, сообщает 13 декабря агентство Киодо.

Японцы в масках в общественном транспорте (сс) Mr.ちゅらさん

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Носители нового варианта вируса, также известного как B.1.1.529, прибыли в страну из-за рубежа. Это люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Первые случаи заражения штаммом «Омикрон» в Японии выявили две недели назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в японской префектуре Аомори произошла вспышка птичьего гриппа. Уничтожению подлежат около 7 тыс. птиц.

Читайте также: В Британии назвали скорость распространения штамма «Омикрон» феноменальной