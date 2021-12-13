Владикавказ, 13 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии предъявлено обвинение жителю Ингушетии, который предпринял попытку похитить человека ради выкупа. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили 13 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Moscow.sledcom.ru Подозреваемый в похищении

Напомним, задержали 53-летнего подозреваемого на прошлой неделе. Следователи установили, что он пытался подкупить двоих граждан для совершения похищения жителя Северной Осетии. За исполнение работы он предоставил им оружие и обещал заплатить 10 тыс. долларов США.

Однако в роли исполнителей выступали оперативники. При передаче ими водительского удостоверения пострадавшего в качестве доказательства якобы исполненного заказа и оплаты похищения злоумышленником тот был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия и боеприпасов.