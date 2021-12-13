Москва, 13 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Германии сопредседателя партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналены Бербок о несоответствии «Северного потока — 2» правилам ЕС не содержит новой информации, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Глава МИД лишь заявила, что сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Новость об остановке сертификации вышла ещё месяц назад, и на данный момент Газпром как раз работает над созданием «дочки» в Германии.

Это компания позволит СП-2 соответствовать нормам ЕС и продолжить сертификацию.

Пока что предпосылок для срыва запуска газопровода нет. Ожидается, что СП-2 будет введён в эксплуатацию в середине весны 2022 года», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, что газопровод «Северный поток — 2» еще является несоответствующим правилам Европейского союза, считает новый глава МИД Германии сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок.

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