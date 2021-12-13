Москва, 13 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Каждый следующий внешний вызов для российской экономики оборачивается девальвацией национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что жители РФ опасаются обвала рубля в 2022 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Каждый следующий внешний вызов для российской экономики оборачивается девальвацией национальной валюты. Хотя для этого вроде нет существенных макроэкономических предпосылок, — сказал Комолов. — Рубль по идее должен быть крепкой валютой, поскольку экспорт России всегда превышает импорт. И значит, в страну приходит капитал от внешнеторговых сделок. Однако дальнейшее движение капитала внутри страны приводит к тому, что он либо изымается в резервы, либо уходит за границу в виде оттока».

Таким образом, как пояснил Комолов, происходит рукотворная девальвация рубля.

«И если внешняя экономическая конъюнктура для российской экономики будет неблагоприятной, то рубль непременно обвалится, так как таким образом государство компенсирует часть выпадающих доходов экспортного сектора», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что, скорее всего, правительство РФ не решится на пойти на девальвацию рубля.