Бишкек, , 15:33 — REGNUM Продавцы Орто-Сайского рынка в Бишкеке 13 декабря в знак протеста перекрыли соседнюю с рынком улицу Суеркулова. Об этом сообщает новостной портал 24kg.

Протест niekverlaan

Как рассказали участники акции журналистам, мэр столицы Киргизии Айбек Джунушалиев объявил два дня в неделю на рынке санитарными: понедельник и четверг. Сегодня продавцов не пустили на свои рабочие места. Также протестующие выступают против того, что их принуждают прививаться от COVID-19.

Сообщается, что после стихийного митинга продавцов мэрия пошла на уступки протестующим и вернула прежний режим работы рынка.

«В преддверии новогодних праздников и для поддержания малого бизнеса на рынках столицы, как и прежде, будет один санитарный день», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В заявлении говорится, что это правило требуется неукоснительно соблюдать и проводить в санитарный день дезинфекцию. За антисанитарию будут штрафовать.

Джунушалиев также распорядился провести разъяснительную работу о пользе прививки от COVID-19 и сделать вакцинацию комфортной для продавцов.