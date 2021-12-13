Ташкент, , 15:32 — REGNUM Министерством иностранных дел организована высадка деревьев на территории горнолыжного комплекса «Амирсой» в Ташкентской области Узбекистана, сообщает МИД республики.

Зеленая зона получила название «Сад дипломатов», он был разбит в рамках реализации общенациональной программы «Яшил макон» («Зеленое пространство»).

В высадке деревьев приняли участие руководство Министерства иностранных дел Узбекистана, главы аккредитованных в Ташкенте дипломатических миссий зарубежных стран и представительств международных организаций.

«Иностранные участники мероприятия высоко оценили проводимую в Узбекистане работу по усилению охраны природы, сохранению биоразнообразия и озеленению территорий», говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Узбекистана подписал постановление, регламентирующее проведения ряда мероприятий по озеленению страны, в числе и общенациональная программа «Яшил макон».

Данное постановление является следствием долгой и кропотливой работы, проводимой активными гражданами республики. Граждане страны возмущены фактом, что деревья в Узбекистане вырубаются на нужды местной мебельной промышленности.

В Фейсбуке действует популярное интернет-сообщество Уят. уз, члены которого противодействуют незаконной вырубке, а также строительству на местах детских и спортивных площадок, внутри кварталов, на месте зеленых зон.

Сообщество выступает за развитие столицы и других городов, а не за их уплотнение и ратует за то, что города снова стали зелеными.