София, , 15:31 — REGNUM Представители болгарской оппозиционной партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» («ГЕРБ») потребовали создать в Народном собрании (парламенте) комиссию по оценке деятельности служебного кабинета министров страны, возглавляемого Стефаном Яневым. Об этом 13 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Соответствующее требование было озвучено с парламентской трибуны главой парламентской фракции ГЕРБ Десиславой Атанасовой.

«Прежде чем утверждать новый кабинет министров, необходимо дать характеристику действующей структуре Янева, — отметила, в частности, она. — В целом же уже сейчас можно сказать, что временное правительство не справилось с возложенными на него обязательствами и создало беспрецедентный хаос во всех сферах жизни страны».

Помимо прочего, Д. Атанасова обвинила президента РБ Румена Радева в «способствовании усугублению раскола общества».

При этом присутствовавший на заседании президент Болгарии на выпады в свой адрес не отреагировал. Члены парламентского большинства расценили выступление Д. Атанасовой как попытку сорвать процедуру голосования по составу нового Кабмина РБ. Напомним, в настоящее время в Народном собрании проходит внеочередное заседание, на котором планируется утвердить руководящий состав министерств и ведомств страны.