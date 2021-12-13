Москва, , 15:30 — REGNUM Если пандемия не пойдет на спад, и вместо этого наступит еще одна ее волна, то не исключено, что Федеральная система США снова вернется к мягкой денежно-кредитной политике и начнет заливать кризис эмиссией долларовой массы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что пандемия сдвинула макроэкономические балансы.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос о том, когда эти балансы снова придут в норму, не столько экономический, сколько политико-экономический, — сказал Комолов. — И значит, политические процессы будут оказывать существенное влияние на поиск этих самых балансов. Мы видим, как в условиях деглобализации усиливаются санкционные режимы и страны применяют всё больше протекционистских ограничительных мер на движение услуг, товаров, капиталов и рабочей силы. Это усложняет процесс поиска этого самого баланса».

И, кроме того, как подчеркнул экономист, нельзя угадать, как поведет себя пандемия дальше и не сведет ли она на нет все усилия государств.

«Кроме того, трудно спрогнозировать поведение западных регуляторов. В частности ФРС, которая вроде бы будет переходить к консервативной монетарной политике. Но в случае новой волны пандемии ФРС снова перейдет к мягкой ДКП и начнет заливать кризис дополнительной эмиссией долларовой массы», — предупредил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что мировая экономика страдает от «скандальных дисбалансов».

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