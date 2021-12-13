Лондон, , 15:28 — REGNUM Скорость распространения штамма коронавируса «Омикрон» является феноменальной. Об этом 13 декабря заявил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид в эфире Sky News.

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Как отметил глава минздрава Британии, в настоящее время 40% выявляемых в стране случаев заражения SARS-CoV-2, возможно, приходится на разновидность «Омикрон».

"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что «Омикрон» распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Количество заболевших) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» способен обходить в некоторых случаях защиту, созданную вакцинами.