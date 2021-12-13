Воронеж, 13 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника исправительной колонии управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области признан судом виновным в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщила 13 декабря старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

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Как установлено судом, в марте 2021 года подсудимый предложил представителю коммерческой организации поспособствовать заключению договора с данной фирмой на поставку лома металла — за взятку в две тысячи рублей за каждую тонну. Коммерсант согласился. Позже с фирмой был заключен соответствующий договор, в рамках исполнения которого из исправительного учреждения было вывезено и сдано свыше 27 тонн лома и отходов металла. Обвиняемого задержали 18 июня в Россоши при получении 54 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, дал показания. Суд приговорил экс-заместителя начальника колонии к трем годам лишения свободы условно, со штрафом в размере 162 тысячи рублей в доход государства и лишением права занимать должности на государственной службе в системе Федеральной службы исполнения наказаний, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.