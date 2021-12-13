Москва, , 15:29 — REGNUM Введение доступа на транспорт через QR-коды потребует нескольких миллиардов рублей как со стороны государства, так и со стороны бизнеса для создания всей необходимой инфраструктуры, проверки и учета, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

«При этом, учитывая предварительные данные от ВОЗ по новому штамму коронавируса «Омикрон», данные затраты вполне могут оказаться невостребованными.

В любом случае, сейчас появилась небольшая передышка: очередная волна идет на спад, и спешить с ограничительными мерами правительство не хочет. Таким образом, законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.

Однако если новая волна окажется похожей на текущую, то QR-коды будут введены не только в транспорте, но и в торговых центрах.

Уровни коллективного иммунитета сейчас не играют существенного значения в принятии данных решений.

Страны с гораздо более высоким процентом вакцинации, в том числе Германия и Австрия, в текущую волну пандемии зафиксировали существенно более высокое количество заражений, чем в предыдущие волны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта России намерено дальше прорабатывать отдельные положения законопроекта о QR-кодах о вакцинации от COVID-19 на транспорте.

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