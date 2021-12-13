Москва, 13 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Вооружённый ножом мужчина напал на стоматолога на севере Москвы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба столичного главка СКР.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет стоматолога-терапевта

По информации следствия, днём в одну из частных стоматологических клиник на Ясном проезде пришёл мужчина, лечившийся здесь ранее. Он «высказал претензию» и ранил одного их сотрудников в живот.

Сотрудника стоматологии госпитализировали, нападавшего задержали. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, «Покушение на убийство».

В прокуратуре Москвы уточняют, что пострадавший — врач-стоматолог. Напал на него 59-летний житель Москвы.