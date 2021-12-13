«Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Европы УЕФА
Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона 2021/22 прошла в Ньоне (Швейцария). В результате определены следующие пары:
- «Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
- «Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)
- «РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)
- «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)
- «Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)
- «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)
- «Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)
Первые стыковые матчи состоятся 17 февраля, ответные пройдут 24 февраля.