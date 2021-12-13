Ньон, Швейцария, 13 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона 2021/22 прошла в Ньоне (Швейцария). В результате определены следующие пары:

«Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)

«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

Первые стыковые матчи состоятся 17 февраля, ответные пройдут 24 февраля.