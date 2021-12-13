Москва, , 15:24 — REGNUM Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не станет поддерживать законопроект о QR-кодах, сообщил 13 декабря лидер партии Сергей Миронов.

Он рассказал, что в случае принятия законопроекта в первом чтении партия подготовит поправки. И если их не примут, то в дальнейшем СРЗП также будет голосовать против. Миронов надеется, что при работе над ограничениями «хватит здравого смысла не делить людей на правильных и неправильных».

«А не вычленять людей: кто с этим документом, а кто без этого документа», — сказал лидер партии журналистам.