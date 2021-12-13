Черкесск, 13 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии попались на сокрытии данных о своих доходах и расходах за 2020 год 14 сотрудников мэрии города Черкесска. В адрес главы республиканской столицы внесены представления об устранении нарушений антикоррупционных законов, сообщили 13 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как установлено в ходе проверки, муниципальные служащие не предоставили сведения о своих открытых счетах в кредитных организациях, а также скрыли данные об имеющихся у них и их родственников автотранспортных средствах.

«14 должностных лиц при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов отразили неполную и недостоверную информацию. В частности, не были указаны принадлежащие чиновникам транспортные средства, а также открытые счета в кредитных организациях», — говорится в сообщении прокуратуры.

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