Ташкент, , 15:23 — REGNUM Узбекистан выставил на продажу 99,02 процента акций одного из крупнейших химических предприятий — «Ферганаазот», сообщает Подробно. уз на Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.

«Ведущим консультантом агентства по данной сделке выступит международная консалтинговая компания Deloitte TCF LLP. Также ожидается содействие в приватизации актива от Международной финансовой корпорации», — говорится в сообщении.

«Ферганаазот» создано в 1962 году и в настоящее время является одним из крупнейших в Узбекистане производителей минеральных азотных удобрений, дефолиантов и ацетатов целлюлозы.

По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия составила 292,6 миллиарда сумов (в 2019 году — 220 миллиардов сумов, один доллар-10 700 сумов). По итогам 2021 года ожидается дополнительный рост прибыли.