Омск, , 15:22 — REGNUM Заместитель мэра Омска Михаил Губин ушёл в отставку. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 13 декабря в мэрии.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заместитель мэра города Омска Михаил Владимирович Губин подал заявление на увольнение по собственному желанию 13 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Свою работу в мэрии он прекращает с 14 декабря. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Добавим, Губин в мэрии Омска регулировал деятельность департамента архитектуры и градостроительства, департамента строительства.

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