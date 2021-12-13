Москва, , 15:22 — REGNUM В вопросе введения QR-кодов правительству не позавидуешь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в ходе встречи фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

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«Правительству не позавидуешь, но баланс надо искать», — сказал Нечаев.

В частности, он обратил внимание на ряд моментов, которые вызывают беспокойство у избирателей. Например, на то, что уже вакцинированные люди также могут быть переносчиками заболевания.

Также, указал он, люди высказывают опасения, что пандемия уйдет, а QR-коды останутся.

В целом, по мнению Нечаева, законопроект написан предельно понятно.