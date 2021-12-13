Москва, 13 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Рост количества российских граждан, стремящихся воспользоваться процедурой списания долгов, в рамках внесудебного банкротства вполне закономерно растет, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Банкрот

«Пока цифры, как по числу обращений населения, так и по общей сумме списания, скажем прямо, невелики. Это дает основания предполагать, что пик личных банкротств еще впереди.

Уровень неблагополучия значительной части российских граждан предполагает наличие потенциала финансовой несостоятельности, с неизбежностью ведущий к банкротству.

Порядка 43% граждан РФ не имеют сбережений, живя от зарплаты до зарплаты. Даже поддержание текущих стандартов существования, в условиях постоянного роста цен, само по себе уже предполагает нарастание долговой нагрузки на население.

Пандемия привела к провалу в доходах граждан. В то же время, вполне адекватная экономической реальности, мягкая денежно-кредитная политика прошлого года, создала возможность закрывать «бреши» в личном (или семейном) бюджете за счет облегченной процедуры получения заемных средств.

Сравнительно недорогие кредиты явились «спасательным кругом» для многих домохозяйств. В результате, вполне объективно сформировалась модель потребительских практик населения, построенная на постоянной кредитной «подпитке».

Банковские займы оказались органично встроены в бюджеты семей. Данная ситуация, вполне могла быть «законсервирована» до того момента, когда доходы граждане начали бы опережать инфляцию.

Однако резкий разворот политики Банка России, приведший снижению доступности и удорожанию банковских займов, неизбежно привел к разрушению сложившихся механизмов балансировки семейных бюджетов.

Перекрытие каналов получения банковских ссуд для малообеспеченных граждан, в совокупности с закрытием программ реструктуризации долгов, не снижают долговую нагрузку, а лишь приводят к ее увеличению.

В перспективе, произойдет замещение банковских кредитов (с относительно разумными процентами) сверхдорогими займами в микрофинансовых организациях.

По сути, на данный момент формируется система расширенного воспроизводства малоимущих граждан — потенциальных банкротов. Формализация данного состояния упирается исключительно в информированность населения и уровень его экономической грамотности.

Причем придание этому процессу наиболее цивилизованную и максимально облегченную форму в интересах всей экономической системы. С этой точки зрения, процедуры банкротства во внесудебном порядке, должна широко освещаться и инициироваться самими финансовыми институтами.

Экономика России восстанавливается уверенными темпами. Необратимость этого движения закладывает фундамент роста доходов населения. В то же время, институт внесудебного банкротства является необходимой составляющей социальной сбалансированности поступательного движения российского общества», — пояснил эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на середину декабря 2021 года общая сумма долгов граждан России, которые подлежат списанию в рамках процедур внесудебного банкротства, превысила 2 млрд рублей.

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