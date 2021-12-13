Белград, , 15:23 — REGNUM В Сербии из-за мокрого снега 12 и 13 декабря многие районы остались без электричества. Об этом рассказал начальник Управления рисками Сектора по чрезвычайным ситуациям Живко Бабович 13 декабря.

Снегопад uknowgayle

По его словам, самая сложная ситуация в муниципалитете Иваница, где было введено чрезвычайное положение.

«Более 90 000 потребителей осталось без электричества. Самая сложная обстановка в округах Златиборски, Мачвански, Колубарски, где существуют серьезные перебои в электроснабжении. Сотрудники Электрораспределительных сетей Сербии в течении дня восстановят снабжение во всех направлениях», — заявил Бабович в эфире телеканала РТС.

Напомним, что гидрометеорологические службы Сербии ожидают новый снегопад 16 декабря.