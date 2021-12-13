Париж, 13 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. После референдума о самоопределении сторонники независимости Новой Каледонии от Франции объявили, что не признают ни «легитимность», ни «действительность» бюллетеней, передает BFM TV.

(сс) Avenue Новая Каледония

Третий и последний референдум, предусмотренный Нумейским соглашением 1998 года, закончился поражением сторонников независимости Новой Каледонии.

По результатам референдума, за независимость отдали 3,5% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Каледония останется французской территорией по итогам III референдума, когда большинство жителей архипелага проголосовали против независимости.