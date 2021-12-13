Нур-Султан, 13 декабря 2021, 19:22 — REGNUM Суд над Тайчибековым провели в закрытом режиме, проигнорировав нормы законодательства Казахстана. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM адвокат Галым Нурпеисов.
«Что вызвало у нас непонимание, так это обозначение суда как «проведения судебного следствия в закрытом режиме», — заявил адвокат.
«Об этом перед судьей Дианой Джузбаевой поставил вопрос Ермек Тайчибеков. Он настаивал на обосновании закрытого режима проведения суда, но ответа ему так и не предоставили. Это тоже можно рассматривать как нарушение прав Тайчибекова на объективный и справедливый суд», — отметил адвокат.
«Я считаю, что суд был заинтересован в исходе дела изначально. Мы не складываем руки. Мы и дальше будем бороться за права Ермека Тайчибекова как человека и гражданина, мы будем оспаривать решение суда и подавать кассацию» — заключил адвокат.