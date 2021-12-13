Нур-Султан, 13 декабря 2021, 19:22 — REGNUM Суд над Тайчибековым провели в закрытом режиме, проигнорировав нормы законодательства Казахстана. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM адвокат Галым Нурпеисов.

Ермек Тайчибеков
Ермек Тайчибеков
Цитата из видео. youtube.com

«Что вызвало у нас непонимание, так это обозначение суда как «проведения судебного следствия в закрытом режиме», — заявил адвокат.

«Закрытый режим судебного следствия определяется в строгом соответствии с УПК РК, то есть — если исследуются государственные секреты, или обстоятельства о преступлениях с половой неприкосновенностью, или об интимных сторонах жизни, участвующих в деле. Какое обстоятельство включил суд, нам не понятно».
Галым Нурпеисов

«Об этом перед судьей Дианой Джузбаевой поставил вопрос Ермек Тайчибеков. Он настаивал на обосновании закрытого режима проведения суда, но ответа ему так и не предоставили. Это тоже можно рассматривать как нарушение прав Тайчибекова на объективный и справедливый суд», — отметил адвокат.

«Я считаю, что суд был заинтересован в исходе дела изначально. Мы не складываем руки. Мы и дальше будем бороться за права Ермека Тайчибекова как человека и гражданина, мы будем оспаривать решение суда и подавать кассацию» — заключил адвокат.