Астана, 13 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Суд над Тайчибековым провели в закрытом режиме, проигнорировав нормы законодательства Казахстана. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM адвокат Галым Нурпеисов.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«Что вызвало у нас непонимание, так это обозначение суда как «проведения судебного следствия в закрытом режиме», — заявил адвокат.

Галым Нурпеисов «Закрытый режим судебного следствия определяется в строгом соответствии с УПК РК, то есть — если исследуются государственные секреты, или обстоятельства о преступлениях с половой неприкосновенностью, или об интимных сторонах жизни, участвующих в деле. Какое обстоятельство включил суд, нам не понятно».

«Об этом перед судьей Дианой Джузбаевой поставил вопрос Ермек Тайчибеков. Он настаивал на обосновании закрытого режима проведения суда, но ответа ему так и не предоставили. Это тоже можно рассматривать как нарушение прав Тайчибекова на объективный и справедливый суд», — отметил адвокат.

«Я считаю, что суд был заинтересован в исходе дела изначально. Мы не складываем руки. Мы и дальше будем бороться за права Ермека Тайчибекова как человека и гражданина, мы будем оспаривать решение суда и подавать кассацию» — заключил адвокат.