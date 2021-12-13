Уфа, , 15:26 — REGNUM Генерального директора фирмы обвинили в невыплате зарплаты и мошенничестве в Башкирии. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мошенничество 50.мвд.рф

По версии следствия, с июля 2019 года по январь 2020 года фигурант уголовного дела занимая должность генерального директора, также был собственником двух фирм, создал формальный документооборот между предприятиями.

«Денежные средства, предназначенные для АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», фактически поступали в ООО «НЬЮМИЛК». В результате перед 176 работниками предприятия образовался долг по заработной плате в общей сумме более 20 млн рублей и возникла налоговая задолженность на сумму 2,7 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что подобным образом образовалась задолженность по зарплате на общую сумму порядка 22 млн рублей в ООО «Чекмагушевский молочный завод» и ООО «Агрохолдинг «БАШМИЛК», в которых он был директором и учредителем.

«Кроме того, коммерсант обвиняется в невыплате денежных средств по договору займа на общую сумму свыше 100 млн рублей. Также, зная о наличии судебного решения о взыскании кредиторской задолженности в сумме более 104 млн рублей и имея фактическую возможность частично погасить, бизнесмен уклонился от её уплаты», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, невыплаты зарплаты, сокрытия денежных средств организации, за счет которых должны уплачиваться налоги, а также злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Сообщается, что свою вину 38-летний обвиняемый не признал.

«В обеспечительных целях на его имущество на общую сумму около 80 млн рублей наложен арест», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.