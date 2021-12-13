Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Обильные снегопады в начале декабря в Санкт-Петербурге вызвали у горожан и гостей Петербурга желание отправиться на горнолыжные курорты. В результате этого спрос на их услуги вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

(сс) Up-Free Горные лыжи

«По сравнению с прошлым годом в первую неделю работы у нас побывало примерно на 50% больше народу, чем год назад», — сообщил 13 декабря «Деловому Петербургу» генеральный директор курорта «Снежный» Ярослав Муханов.

На желание людей заниматься горнолыжным спортом не повлияли даже сильные морозы, которые доходили до отметки в минус 21 градус гр. Муханов отметил, что работу самого курорта не ограничивает даже введение QR-кодов, так как они нужны только для заселения в гостиницу.

Владелец базы «Красное озеро» Виктор Тимаков отметил, что на выросший спрос на горнолыжные курорты повлияло желание жителей города отдохнуть от суеты, пробок и других накопившихся проблем. «Красное озеро» постепенно готовится с потоку посетителей и с каждой неделей открывает новые трассы и запускает подъёмники.

В отличие от своих конкурентов в «Туутари Парке» не отметили повышения спроса среди посетителей. Представители курорта объяснили это слишком сильной минусовой температурой.

Отметим, на этой неделе в Петербурге и пригородах значительно теплее, от — 2 до +2 гр. Такие комфортные условия и наличие естественного снега на склонах привлекут к горнолыжным курортам еще больше посетителей.