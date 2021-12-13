Курск, 13 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. По факту стрельбы у ночного клуба в Курске проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

По предварительной информации, в ночь на 13 декабря неизвестный мужчина, находясь в ночном клубе на проспекте Дериглазова, открыл стрельбу из пневматического оружия и ранил пять человек.

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.